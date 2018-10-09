На горящих складах под Черниговом были ракеты к ЗРК "Бук", заявили в ДНР

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики утверждает, что во время пожара на складе боеприпасов в Черниговской области находились ракеты к зенитному комплексу БУК и техническая документация к ним.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти проводят эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В Минобороны заявляли, что ракет типа "Бук" и артиллерийских систем калибра 152 миллиметра на складах не было.

Руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов отметил, что пожар на складе произошел в тот момент, когда, после обнародования новых обстоятельств крушения Boeing в Донбассе в 2014 году, от Киева потребовали документацию на комплексы "Бук".

"Отдельно хочется отметить факт хранения на данном складе ракет 9М38 от зенитно-ракетного комплекса "Бук" и всей сопроводительной и технической документации к ним", — сказал Безсонов журналистам.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.