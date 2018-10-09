В Японии белый тигр убил смотрителя зоопарка

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Работник зоопарка Hirakawa Zoological Park в японском городе Кагосима погиб накануне вечером при нападении белого тигра. Об этом пишет Kyodo News.

Окровавленного Акиру Фурушо в бессознательном состоянии обнаружили в клетке с хищником после закрытия зоопарка.

Мужчину доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Сообщается, что ветеринар зоопарка обездвижил напавшего на Фурушо пятилетнего тигра Рику с помощью транквилизатора. Животное весит около 170 килограммов, а его длина достигает 1,8 метра.

Полиция проводит проверку по факту гибели человека. В частности, предстоит выяснить, соблюдались ли в зоопарке правила техники безопасности.