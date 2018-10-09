Эр-Рияд разрешил обыск консульства в Стамбуле после исчезновения журналиста

АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на следственные действия в ее генконсульстве в Стамбуле в связи с исчезновением саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.

"Хотя в соответствии с Венской конвенцией существует неприкосновенность консульских зданий, с согласия главы дипмиссии там может быть проведено расследование со стороны властей страны, на территории которой расположена дипмиссия. Власти Саудовской Аравии сообщили, что они открыты для сотрудничества и расследование в здании генконсульства может быть проведено", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Аксоя.

Он добавил, что в рамках расследования дела Хашкаджи "в консульском здании Саудовской Аравии будет проведена инспекция".

В минувшую среду турецко-арабская ассоциация средств массовой информации сообщила, что Джамаль Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и проживает в США, пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщало агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации, что журналист находится в здании генконсульства.