Посольство в Литве заявило об искажении Вильнюсом истории Второй Мировой

ВИЛЬНЮС, 9 окт — РИА Новости. Россия имеет дело с целенаправленным курсом официального Вильнюса на "переиначивание итогов Второй мировой войны", говорится в заявлении на сайте посольства РФ в Литве. Документ опубликован после встречи посла РФ в Литве Александра Удальцова с вице-министром иностранных дел Литвы Альбинасом Зананавичюсом.

В понедельник в МИД Литвы был вызван Удальцов, которому был выражен протест, связанный с заявлением МИД России о главе так называемых литовских "партизан" Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва возмущена решением властей Литвы объявить нынешний год годом памяти одного из главарей националистического формирования "Лесные братья", действовавшей в послевоенные годы.

В этом году в Вильнюсе были найдены останки Ванагаса, осенью состоится торжественная церемония перезахоронения. Сейм Литвы объявил 2018 год годом Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, так как в следующем году исполнится сто лет со дня его рождения.

"Мы имеем дело с целенаправленным курсом официального Вильнюса на переиначивание итогов Второй мировой войны, в основе которого непрекращающиеся попытки поставить знак равенства между бессмертным подвигом бойцов Красной армии, отдавших свои жизни за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков, и "советской оккупацией", — подчеркивается в заявлении.

Ранее в МИД республики заявили, что "Литва гордится тысячами мужчин и женщин, принимавших участие в антисоветском партизанском движении" и уважает Ванагаса (который вел борьбу против советской власти), "символа этого движения". Между тем депутат Клайпеды, представитель Союза русских Литвы Вячеслав Титов заявил ранее, что по инициативе Ванагаса было убито около 8 тысяч мирных жителей.

В заявлении посольства РФ подчеркивается, что Раманаускас-Ванагас, причастен "к гибели мирных граждан, женщин и детей, в том числе евреев, о чем убедительно говорят многочисленные свидетельства".

Посольство заявляет и о неприемлемости для российской стороны термина "советская оккупация" применительно к Литве 1940-х годов. "Данное определение не может быть использовано, в том числе по причине того, что между СССР, Литвой и другими прибалтийскими государствами не было состояния войны, между ними не велось военных действий без объявления войны, а ввод частей Красной армии осуществлялся на договорной основе и с ярко выраженного согласия властей этих республик. Не было и никакого оккупационного режима", — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что составная часть нынешней "военно-исторической" политики Литвы — блокирование Вильнюсом ремонтно-восстановительных работ, проводимых РФ на воинских захоронениях в этой стране. "Приходится констатировать, что утверждением новых ведомственных "Правил" литовские власти фактически завершили формирование механизма издевательства над памятью освободителей Литвы от немецко-фашистских оккупантов. Естественно, это не может не отразиться и на мемориальной работе Литвы на территории РФ", — говорится в заявлении.