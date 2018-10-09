В Сербии шесть человек погибли и около 30 пострадали в крупном ДТП

БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Шесть человек погибли, 27 получили травмы различной степени тяжести в результате крупного ДТП с участием нескольких машин на автомагистрали в центральной Сербии, сообщило министерство внутренних дел страны.

"По последней информации, погибли шесть, пострадали 27 человек", — сообщило МВД.

ДТП произошло на скоростной автомагистрали Белград-Ниш в районе города Ягодина в обоих направлениях движения.

В ДТП попали множество автомобилей, возможной причиной столкновения назван утренний туман. Движение на трассе было остановлено, на месте работают полиция и спасатели.

(Видео) Шест лица загинаа, повеќе од 30 се повредени во верижен судир на автопатот Белград-Ниш — https://t.co/EtpflPWINm pic.twitter.com/Grz7DmaSWa — Makfax Macedonia (@Makfax) 9 октября 2018 г.

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