В Раде рассказали подробности о снарядах на горящем складе под Черниговом

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Украина из-за пожара на арсенале в Черниговской области потеряет боеприпасы на сотни миллионов долларов, которые не производятся в стране, в том числе снаряды для РСЗО "Град", сообщил депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти проводят эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы — запас, который стоит сотни миллионов долларов и которые на Украине не производятся. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды к 122-миллиметровым гаубицам, снаряды для реактивных систем "Град". Это то, что на Украине не производится", — сказал Геращенко в эфире телеканала "Прямой" во вторник.

Он отметил, что склады боеприпасов находятся в неудовлетворительном состоянии. В частности о том, что арсенал в Черниговской области в плохом состоянии, было известно ещё год назад.

"В прошлом году, когда был взрыв возле Калиновка (на арсенале в Винницкой области. — Прим. ред.), были опубликованы фотографии, в каком состоянии склады в Ичне — просто груды снарядов, десятки тысяч тонн валялись под открытым небом и гнили десятилетиями", — сказал Геращенко.

Он считает, что президент должен сделать кадровые выводы после очередного пожара на складах боеприпасов. "Президент Украины, как верховный главнокомандующий, после уже пятого инцидента взрыва на складах должен дать оценку качеству работы сотрудников Генерального штаба и сделать кадровые выводы", — сказал депутат.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", было уничтожена треть арсенала.