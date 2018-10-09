В ПАСЕ обсуждают проект доклада по полномочиям делегаций

МОСКВА, 9 окт- РИА Новости. В ходе осенней сессии Ассамблеи попытка перенести обсуждение проекта доклада по полномочиям делегаций не увенчалась успехом.

Во вторник в ассамблее рассматривается проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер по усовершенствованию процесса принятия решений по полномочиям делегаций и голосования в ассамблее, трансляция заседания ведется на сайте ПАСЕ.

Перед началом обсуждения поступило предложение снять дебаты с повестки дня до выполнения определенных условий (как правило, речь может идти о подготовке дополнительного мнения). С таким предложением выступил британский парламентарий Кристофер Чоп, но по итогам состоявшегося голосования идея была отвергнута.

Всего проголосовали 195 депутатов. За перенос дискуссии высказался 51 депутат, против проголосовали 128 парламентариев, воздержались 16. В результате обсуждение проекта доклада проходит в обычном режиме.

В поступившем в распоряжение РИА Новости тексте проекта доклада указывается, что запрос на оспаривание полномочий должен быть внесён депутатами ассамблеи как минимум из пяти национальных делегаций и "как минимум за неделю до открытия сессии". Сейчас процедура оспаривания полномочий может быть инициирована не менее чем тридцатью членами ассамблеи, присутствующими в зале из как минимум пяти национальных делегаций.

В проекте доклада предлагается повысить до двух третей количество голосов, необходимых для принятия решения ассамблеи об оспаривании полномочий национальной делегации. "В настоящее время для этого достаточно большинства поданных голосов", — напоминается в документе.

Окончательное решение по проекту будет принято по итогам голосования, которое состоится во второй половине дня 9 октября.

Сначала парламентарии обсудят доклад, проголосуют по поправкам к нему, затем проголосуют за итоговую резолюцию с одобренными поправками.