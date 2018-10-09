В ПАСЕ обсуждают проект доклада по полномочиям делегаций

МОСКВА, 9 окт- РИА Новости. В ходе осенней сессии Ассамблеи попытка перенести обсуждение проекта доклада по полномочиям делегаций не увенчалась успехом.
Перед началом обсуждения поступило предложение снять дебаты с повестки дня до выполнения определенных условий (как правило, речь может идти о подготовке дополнительного мнения). С таким предложением выступил британский парламентарий Кристофер Чоп, но по итогам состоявшегося голосования идея была отвергнута.
Всего проголосовали 195 депутатов. За перенос дискуссии высказался 51 депутат, против проголосовали 128 парламентариев, воздержались 16. В результате обсуждение проекта доклада проходит в обычном режиме.
В проекте доклада предлагается повысить до двух третей количество голосов, необходимых для принятия решения ассамблеи об оспаривании полномочий национальной делегации. "В настоящее время для этого достаточно большинства поданных голосов", — напоминается в документе.
Окончательное решение по проекту будет принято по итогам голосования, которое состоится во второй половине дня 9 октября.
Сначала парламентарии обсудят доклад, проголосуют по поправкам к нему, затем проголосуют за итоговую резолюцию с одобренными поправками.