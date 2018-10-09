На юго-западе Польши вандалы осквернили могилы советских солдат

Возложение цветов на могилы советских солдат в Скарышевском парке имени Яна Падеревского. Архивное фото в Варшаве

Возложение цветов на могилы советских солдат в Скарышевском парке имени Яна Падеревского. Архивное фото в Варшаве

ВАРШАВА, 9 окт — РИА Новости. Кладбище советских солдат осквернили в городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе Польши, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Курск", занимающейся восстановлением советских мемориалов, Ежи Тыц.

"Я сегодня узнал, что на кладбище, где похоронены советские солдаты, погибшие во время боев за Польшу, разбиты надгробия", — рассказал Тыц.

Журналист из Еленей-Гуры Марек Маркевич сообщил в своем аккаунте в Facebook, что разрушено более 20 надгробий. "Полная дикость и варварство! Была разрушена 21 могила советских солдат, которых похоронили на Старом кладбище. Нет слов!" — написал он.

В Польше регулярно оскверняют памятники погибшим советским солдатам и жертвам Второй мировой войны. Недавно были осквернены памятник Благодарности Красной армии в Ольштыне, памятник сожженной нацистами синагоге в городе Зелена-Гура, памятник советским воинам в Миколине.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.

Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".