Премьер Македонии призвал парламент проголосовать за переименование страны

БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Премьер Македонии Зоран Заев призвал депутатов Собрания (парламента) страны проголосовать за изменения в конституции по договору с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС.

Накануне кабмин Заева одобрил законопроект о внесении четырех поправок в конституцию страны и направил их на рассмотрение парламента. Они предполагают добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей. Поправки в течение 10 дней должен рассмотреть комитет по конституционным вопросам парламента, затем передать его на пленарное заседание.

Для принятия изменений правящему Социал-демократическому союзу (СДСМ) Заева потребуется 80 мандатов из 120. Сейчас он располагает 70 голосами и ведет переговоры с крупнейшей оппозиционной партией ВМРО-ДПМНЕ о поддержке законопроекта.

"Все депутаты имеют историческую обязанность перед гражданами обеспечить путь Македонии к стабильности и экономическому благополучию. Это путь к НАТО и ЕС, который ведет через македонско-греческий договор", — призвал Заев в Facebook. Он добавил: "Депутаты, пришло время!"

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония.

Тридцатого сентября в Македонии прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.