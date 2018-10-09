Белорусские таможенники обнаружили в поезде картину Саврасова

МИНСК, 9 окт — РИА Новости. Белорусские таможенники обнаружили в поезде "Киев – Санкт-Петербург" скрытые от досмотра картины, относящиеся к культурным ценностям, в том числе пейзаж кисти Алексея Саврасова стоимостью около 40 тысяч долларов, сообщил во вторник Государственный таможенный комитет страны.

"Сотрудниками Гомельской таможни в республиканском пункте таможенного оформления "Терюха" (граница Белоруссии и Украины — ред.) обнаружены две старинные картины", — говорится в пресс-релизе ведомства. В комитете уточнили, что поезд следовал с территории Украины через Белоруссию в направлении Санкт-Петербурга.

Там поясняется, что "в ходе проведения таможенного осмотра поезда сообщением "Киев – Санкт-Петербург" за холодильником в служебном купе проводника таможенники обнаружили пакет с написанными маслом картинами в бумажной и полиэтиленовой упаковке". Надпись на одной из картин свидетельствовала о том, что она может быть подлинником произведения Саврасова.

По данным комитета, "согласно заключению эксперта таможенной лаборатории установлено, что одна из живописных работ с изображением панорамного пейзажа с видом на берег реки принадлежит кисти выдающегося русского пейзажиста XIX века Алексея Саврасова". Ее рыночная стоимость составляет около 40 тысяч долларов, подчеркивается в пресс-релизе. Автор второй картины, написанной в 1924 году, русский художник Виктор Зарубин, уточняется там.

"Оба произведения искусства относятся к категории культурных ценностей", — подчеркнули в комитете. По данному факту Гомельской таможней проводятся проверочные мероприятия.