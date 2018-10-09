Польша пересчитает сумму репараций от Германии по новой методике

ВАРШАВА, 9 окт – РИА Новости. Польша пересчитает потери во время Второй мировой войны, чтобы предъявить Германии претензии по репарациям, заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM.

"Продолжается работа над отчетом о военных потерях. Я могу только сказать, что отчет, который был сделан после войны – в 1947 году, – оценивал наши потери на почти 50 миллиардов тогдашних долларов, и получается сумма в почти 850 миллиардов долларов. Но это сумма старая, которая выходит из старого отчета о военных потерях", — сказал Мулярчик.

"Мы сегодня должны применить новые методы подсчета", — уточнил он, добавив, что в вопросе репараций для Польши Германия "70 лет использует тактику прятанья головы в песок".

Ранее в Варшаве заявляли, что Польша имеет право на репарации от Германии, которые должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".

Как сообщало агентство PAP со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ Бюро анализа польского сейма, Польша имеет основания требовать от Германии 48,8 миллиарда долларов. При этом правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

По итогам Потсдамской конференции 1945 года Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.