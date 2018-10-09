На Украине более 60 человек обратились к врачам из-за пожара на складах

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Более 60 человек обратились за помощью к медикам из-за плохого самочувствия от задымленности после пожара на складах с боеприпасами в Черниговской области, сообщает во вторник пресс-служба Черниговской областной госадминистрации.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию и закрыли воздушное пространство в радиусе 20 километров. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. Военная прокуратура Украины завела дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".

"За медицинской помощью обратились 63 человека в связи с плохим самочувствием из-за задымленности", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что эвакуации подлежат почти 19 тысяч местных жителей в радиусе 16 километров. По данным директора департамента финансов Черниговской областной госадминистрации Валерия Дудко, на питание эвакуированных из местного бюджета можно использовать 220 тысяч гривен (7,8 тысячи долларов).

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", было уничтожена треть арсенала.