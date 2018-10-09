Генштаб Украины считает диверсию основной версией взрывов под Черниговом

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Замначальника генштаба вооруженных сил Украины Родион Тимошенко во вторник заявил, что самой вероятной версией взрывов на шестом арсенале складов с боеприпасами в Черниговской области является диверсия.

Ранее СБ Украины также не исключила, что причиной пожара на складах под Черниговом могла быть диверсия.

"Одновременно два взрыва, потом, через пять минут, еще два взрыва говорят о том, что, вероятно, диверсия. Если бы это был единичный взрыв на складах, или там работали бы люди, был день, можно было бы говорить про вероятность более высокую других версий", — сказал Тимошенко на брифинге, трансляцию вели украинские телеканалы.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. По данным Госслужбы по ЧС, на складе под Черниговом хранится около 88 тысяч тонн. При этом в Генштабе ВС заявили, что на складе хранится в 1,5 —2 раза меньше боеприпасов, горят около 10%.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", было уничтожена треть арсенала.