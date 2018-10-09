Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман просит местных жителей не паниковать и находится в специальных эвакуационных пунктах из-за взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области.

"Посетил один из пунктов пребывания в селе Парафиевка. Все есть, тепло и безопасно. Таких пунктов уже 18. Обращаюсь к жителям: не надо паниковать, побудьте в таких пунктах хотя бы сутки. Мы все преодолеем и восстановим, в случае необходимости. Жизнь – бесценна", — написал Гройсман в Twitter.

Відвідав один із пунктів перебування в с. Парафіївка. Усе є, тепло і безпечно. Таких пунктів уже 18. Звертаюся до мешканців: не треба панікувати, побудьте в таких пунктах хоча б добу. Ми все здолаємо і відновимо, якщо буде потреба. Життя — безцінне. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 октября 2018 г.

​На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. Военная прокуратура Украины завела дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".