Россия и Латвия упростили режим перемещения на приграничных территориях

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Госдума ратифицировала соглашение о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Латвии об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий стран от 20 декабря 2010.

Соглашение о поправках в документ было подписано в городе Риге 14 ноября 2017 года.

В пояснительной записке к проекту поясняется, что соглашение применяется в отношении граждан РФ и Латвии, а также иностранных граждан, которые на законных основаниях проживают на приграничной территории этих государств не менее трех последних лет.

"Латвийская сторона выступила с инициативой внесения изменений в соглашение. Речь идет о снятии ограничений по суммарному сроку пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях в течение календарного года и об отказе от проставления в паспортах штампов о прохождении пограничного контроля", — отмечается в пояснительной записке.

Таким образом, соглашением предлагается упростить порядок осуществления взаимных поездок жителей приграничных территорий РФ и Латвии, предусмотрев при этом упрощенный порядок оформления разрешения на местное приграничное передвижение (РМПП) жителям приграничных территорий – без предъявления предусмотренного законодательством сторон полиса медицинского страхования, действительного на период первой поездки.

Кроме того, предусматривается возможность находиться на приграничной территории по РМПП в течение срока действия разрешения без ограничения суммарной продолжительности пребывания.

Прописана возможность пересечения границы РФ без проставления отметки о прохождении пограничного контроля в РМПП и в действительные проездные документы.