Огнем охвачены пять хранилищ боеприпасов на складе под Черниговом

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Пять хранилищ с боеприпасами охвачены огнем на арсенале под Черниговом, заявил во вторник замначальника генштаба вооруженных сил Украины Родион Тимошенко.

"По состоянию на 9.30 (совпадает с мск) огнем охвачены пять хранилищ", — заявил Тимошенко.

По его словам, с территории шестого хранилища вывезены 50% боеприпасов.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. По данным Госслужбы по ЧС, на складе под Черниговом хранится около 88 тысяч тонн. При этом в Генштабе ВС заявили, что на складе хранится в 1,5 —2 раза меньше боеприпасов, горят около 10%.