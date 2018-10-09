На Украине расширили зону запрета полетов в районе пожара на арсенале

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Зона запрета полетов в районе пожара на складах с боеприпасами в Черниговской области расширена до 30 километров, сообщает министерство инфраструктуры Украины.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. Военная прокуратура Украины завела дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".

"В связи с пожаром и взрывами на территории шестого арсенала министерства обороны вблизи населенного пункта Дружба Ичнянского района Черниговской области, в целях безопасности полетов введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 30 километров, а также закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах", — сообщает во вторник министерство в Facebook.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", было уничтожена треть арсенала.