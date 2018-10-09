Эксперт назвал возможные причины взрывов на украинских арсеналах

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Постоянные взрывы на складах с боеприпасами на Украине являются, вероятно, способом скрыть хищения оружия для сбыта на "черном рынке" или результатом ненадлежащего контроля за арсеналами, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. По данным Госслужбы по ЧС, на складе хранится около 88 тысяч тонн боеприпасов. Военная прокуратура Украины завела дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".

"Взрывы на украинских складах с боеприпасами происходят регулярно. Это свидетельствует о том, что они не случайны и являются либо попыткой замаскировать сбыт оружия на "черном рынке", либо — безответственностью и ненадлежащим контролем украинских военных за складами оружия", — сообщил Коротченко РИА Новости во вторник.

​За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", было уничтожена треть арсенала.