МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Власти Болгарии рассматривают все версии нападения на болгарскую журналистку Викторию Маринову в ходе расследования и считают ее убийство "чрезвычайно жестоким" актом, сообщает агентство BTA.

По данным агентства, генеральный прокурор страны Сотир Цацаров и министр внутренних дел Младен Маринов заявили, что рассматриваются все варианты нападения: от "случайной атаки психически больного человека с сильным сексуальным влечением до запланированного нападения с личным мотивом".

По их словам, весь экспертный потенциал МВД страны направлен на расследование происшествия. Оба назвали убийство Мариновой "чрезвычайно жестоким" актом, отмечает агентство.

Агентство сообщает, что сотрудники Института психологии разрабатывают психологический портрет нападавшего, также изучается личная и профессиональная жизнь жертвы.

Премьер-министр страны Бойко Борисов отметил, что обнаружение преступников — вопрос времени, и что лучшие следователи по уголовным делам направлены в город Русе для работы над делом.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с расследовательской работой журналистки. Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.