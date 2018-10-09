МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Власти Болгарии рассматривают все версии нападения на болгарскую журналистку Викторию Маринову в ходе расследования и считают ее убийство "чрезвычайно жестоким" актом, сообщает агентство BTA.
По их словам, весь экспертный потенциал МВД страны направлен на расследование происшествия. Оба назвали убийство Мариновой "чрезвычайно жестоким" актом, отмечает агентство.
Премьер-министр страны Бойко Борисов отметил, что обнаружение преступников — вопрос времени, и что лучшие следователи по уголовным делам направлены в город Русе для работы над делом.
Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с расследовательской работой журналистки. Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.