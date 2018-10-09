Украинский министр обвинил Россию в пожарах на военных складах

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что за пожарами на военных складах в стране стоит Москва.

"Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия-Москва-Кремль", — написал Омелян на своей странице в Facebook

Первый взрыв на военном складе, который украинские СМИ называют одним из самых крупных в стране, произошел в три часа ночи. Эвакуированы около двенадцати тысяч человек. За медицинской помощью обратились 63 человека, им стало плохо из-за задымленности.

Арсенал занимает около 682,6 гектара, из них 402 — техническая территория. По данным Госслужбы, на складах хранятся около 88 тысяч тонн боеприпасов. При этом в Генштабе заявили, что боеприпасов 1,5 —2 раза меньше, горят около десяти процентов.

В радиусе 30 километров от места взрывов остановили движение поездов и автомобилей. Также закрыто воздушное пространство.

Возбуждено уголовное дело по статье "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия". Виновным грозит до семи лет лишения свободы. В СБУ не исключили, что причиной пожара могла стать диверсия.

Не первый случай

За последнее время на Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах.

Так, в марте 2017 года в Балаклее Харьковской области загорелся склад боеприпасов. Из-за взрывов погиб один человек, еще пять пострадали. До 70 процентов хранившегося оружия было уничтожено. В Киеве это назвали диверсией. В мае 2018-го на этом складе вновь произошло ЧП — загорелась сухая трава на технической территории, где шла очистка и разминирование остатков снарядов после прошлогоднего пожара.

Осенью прошлого года на складах в Калиновке Винницкой области взорвались боеприпасы. Из окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Тогда было уничтожено до трети запасов.