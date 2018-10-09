КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Береза во вторник заявил, что "отцом" пожара на шестом арсенале складов с боеприпасами в Черниговской области является начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. На складе хранится около 130-150 тысяч тонн боеприпасов — от патронов к стрелковому оружию до ракет. Военная прокуратура Украины завела дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".

"За противопожарную безопасность, за безопасность на всех складах (с боеприпасами – ред.) отвечает начальник Генерального штаба генерал Муженко. Отец этой трагедии (пожара на складах в Черниговской области – ред.) — генерал Муженко", — заявил Береза в эфире украинского телеканала "Прямой".

По его словам, пока Муженко не уйдет в отставку "склады у нас будут подрываться". Береза также призвал президента Украины – верховного главнокомандующего ВС Украины Петра Порошенко сменить руководство Генштаба и "назначить начальником молодого офицера".

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", было уничтожена треть арсенала.