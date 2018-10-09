КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Береза во вторник заявил, что "отцом" пожара на шестом арсенале складов с боеприпасами в Черниговской области является начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
"За противопожарную безопасность, за безопасность на всех складах (с боеприпасами – ред.) отвечает начальник Генерального штаба генерал Муженко. Отец этой трагедии (пожара на складах в Черниговской области – ред.) — генерал Муженко", — заявил Береза в эфире украинского телеканала "Прямой".
По его словам, пока Муженко не уйдет в отставку "склады у нас будут подрываться". Береза также призвал президента Украины – верховного главнокомандующего ВС Украины Петра Порошенко сменить руководство Генштаба и "назначить начальником молодого офицера".
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", было уничтожена треть арсенала.