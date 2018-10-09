КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что во вторник провел оперативное заседание штаба в Черниговской области, где горит склад с боеприпасами, и поручил спасателям и местным властям организовать места длительного размещения людей.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. По данным Госслужбы по ЧС, на складе хранится около 88 тысяч тонн боеприпасов. Военная прокуратура Украины завела дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".

"Провел заседание оперативного штаба. Все службы работают в усиленном режиме, готовы оперативно помогать людям. Вся техника, в том числе пожарный поезд и самолеты, в готовности. Поручил Госслужбе по ЧС и местным властям быть постоянно в контакте с людьми, организовать места длительного размещения и быть готовыми начать отопительный сезон. Главная задача — сохранить жизнь людей. Все, что будет разрушено, мы восстановим", — написал Гройсман на своей странице в Facebook во вторник.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", было уничтожена треть арсенала.