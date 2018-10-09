На горящих складах под Черниговом находятся около 88 тысяч тонн боеприпасов

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018 (скриншот видео)

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018 (скриншот видео)

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Около 88 тысяч тонн боеприпасов находятся на горящих военных складах под Черниговом, сообщает во вторник Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск — ред.) на территории склада наблюдается пожар и взрывы разной интенсивности… Ориентировочно на складах находится 88 тысяч тонн боеприпасов", — говорится в сообщении ведомства.

Информация о жертвах и пострадавших не поступало.