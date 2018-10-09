В аэропорту Алма-Аты пресекли попытку пронести патроны на борт самолета

АЛМА-АТА, 9 окт – РИА Новости. Сотрудники службы досмотра международного аэропорту Алма-Аты (МАА) пресекли попытку пронести патроны на борт воздушного судна, сообщила пресс-служба казахстанского аэропорта

"Восьмого октября при досмотре пассажира, вылетающего рейсом 353 авиакомпании Qazaq Air в Астану, инспектор службы авиационной безопасности МАА обнаружил восемь боеприпасов, предназначенных для стрельбы из самозарядного полуавтоматического оружия", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно пресс-релизу, последующий личный досмотр пассажира, его ручной клади и багажа иных запрещенных к перевозу на воздушном транспорте предметов не выявил.

Пассажира сняли с рейса и передали его, а также изъятые боеприпасы сотрудникам дежурной части линейного отдела внутренних дел для принятия дальнейших мер.