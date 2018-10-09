В Индии арестовали инженера BrahMos Aerospace по обвинению в шпионаже

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 окт — РИА Новости. Полиция Индии арестовала одного из технических сотрудников российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace по обвинению в шпионаже в пользу Пакистана, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата Уттар-Прадеш.

Согласно этим данным, речь идет о сотруднике отдела технических исследований по имени Нишант Агравал. Он проработал в компании четыре года, сослуживцы характеризуют его как выдающегося инженера. Агравал был арестован в ходе совместной операции, которую провела военная разведка Индии совместно с полицией штатов Уттар-Прадеш и Махараштра, информирует телеканал.

"На его личном компьютере мы обнаружили очень чувствительную информацию. У нас есть доказательства того, что он вел переписку в Facebook с пользователями из Пакистана", — сообщил глава антитерористического подразделения полиции штата Уттар-Прадеш Асим Арун.

Агравал обвиняется в передаче засекреченной информации Службе межведомственной разведки Пакистана, а также ведомствам ряда других стран. Его личный и рабочий компьютеры были изъяты, проводится проверка. Между тем, ряд экспертов выразили сомнения в том, что этот сотрудник действительно имел доступ к конфиденциальным данным.

Как сообщает NDTV, в настоящий момент под подозрением в незаконной деятельности также находятся двое исследователей из Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, подчиняется минобороны Индии) в городе Канпуре, штат Уттар-Прадеш.

BrahMos Aerospace пока никак официально не прокомментировала данную информацию.