Росгидромет рассказал о состоянии воздуха из-за взрывов на Украине

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Взрывы на военном складе в Черниговской области Украины не привели к загрязнению воздуха над соседними Брянской и Курской областями, воздушного переноса вредных веществ нет, сообщили РИА Новости в ситуационном центре Росгидромета.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет.

"О последствиях для России говорить не приходится. Там нет пожара, химических предприятий. Это пороховые взрывы. Переноса вредных веществ в Россию нет", — сказали в ведомстве.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, к месту ЧП направлены 39 единиц техники и 107 человек. Также в прилегающих к Черниговской областях приведены в готовность 23 пожарных расчета.