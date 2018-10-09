Росгидромет рассказал о состоянии воздуха из-за взрывов на Украине

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Взрывы на военном складе в Черниговской области Украины не привели к загрязнению воздуха над соседними Брянской и Курской областями, воздушного переноса вредных веществ нет, сообщили РИА Новости в ситуационном центре Росгидромета.
"О последствиях для России говорить не приходится. Там нет пожара, химических предприятий. Это пороховые взрывы. Переноса вредных веществ в Россию нет", — сказали в ведомстве.
По данным Госслужбы Украины по ЧС, к месту ЧП направлены 39 единиц техники и 107 человек. Также в прилегающих к Черниговской областях приведены в готовность 23 пожарных расчета.