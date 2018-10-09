ВСУ: интенсивность взрывов на складах составляет два - три взрыва в секунду

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Интенсивность взрывов на шестом арсенале склада с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области составляет два – три взрыва в секунду, сообщает во вторник генштаб вооруженных сил Украины.

Ранее управление по связям с общественностью ВС Украины сообщило, что на военном складе в Черниговской области произошел взрыв. Проводится эвакуация.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск — ред.) утра интенсивность взрывов составляет два – три взрыва в секунду", — говорится в сообщении генштаба, опубликованном в Facebook.