Под Черниговом создали 18 пунктов эвакуации после взрыва на военном складе

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Развернуты 18 приемных пунктов эвакуации после взрыва на военном складе в Черниговской области Украины, сообщается во вторник на сайте администрации района.

"Для обеспечения пострадавших необходимы продукты питания, вода, теплые вещи, средства гигиены. Просим всех неравнодушных откликнуться", — говорится в сообщении.

В 3.30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. Масштаб взрыва уточняется. В ведомстве добавили, что все соответствующие службы и органы местной власти были оперативно уведомлены.

Данных о пострадавших пока нет. Закрыто воздушное пространство в радиусе 20 километров, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии: (0462) 678-274.