В ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. Украинские силовики за сутки восемь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново-Борщеватое, Желобок, Пришиб, Калиновка, Донецкий, Калиново. Всего по территории республики было выпущено порядка 135 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.