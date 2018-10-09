МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На военном складе под Черниговом прогремел взрыв. Об этом сообщило управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.
Инцидент произошел недалеко от города Ичня около трех часов ночи.
Поблизу Ічні вибухнули склади з боєприпасамиhttps://t.co/IL901sDhO5#склади #боєприпаси #Ічня #Чернігівщина pic.twitter.com/ZT5NJz0Bcx— Черниговский портал (@Gorod_cn_ua) 9 октября 2018 г.
Территория арсенала составляет около 682,6 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. Масштаб взрыва уточняется. Данных о пострадавших пока не поступало.
В радиусе 20 километров от места ЧП остановили движение поездов и автомобилей. Также закрыто воздушное пространство. Кроме того, по всей территории области и вдоль границы с Россией ввели ограничительные меры.
По данным Госслужбы по ЧС, эвакуированы около десяти тысяч человек. Развернут штаб ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.
На место ЧП вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.
Надзвичайна подія на Чернігівщині. На місці працює оперативний штаб. Вилітаю туди.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 октября 2018 г.
За последнее время на Украине произошло несколько крупных пожаров на военных арсеналах.
Так, в марте 2017 года в Балаклее Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрывов погиб один человек, еще пять пострадали. Тогда было уничтожено около 70 процентов боеприпасов. Основной версией произошедшего считают диверсию. В мае 2018-го на этом складе вновь произошло ЧП — загорелась сухая трава на технической территории, где шла очистка и разминирование остатков снарядов после прошлогоднего пожара.
Осенью прошлого года на складах в Калиновке Винницкой области взорвались боеприпасы, начался пожар. Из окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Тогда было уничтожено до трети запасов.