Южная Корея и США проведут переговоры по вопросам денуклеаризации

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн намерен в следующем месяце посетить США для обсуждения выполняемых КНДР обязательств по денуклеаризации и межкорейских мирных переговоров, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в министерстве.
"Детали расписания обсуждаются. Сейчас прилагаются все усилия для организации визита в середине ноября, однако все может измениться в зависимости от второго саммита США-КНДР и межкорейских событий", — говорится в сообщении.
Сообщается, что основной темой переговоров станет "содействие пониманию вопроса КНДР в политическом и частном секторе США". По информации агентства, в ходе визита министр также намерен посетить Корейский глобальный форум, который пройдет в городе 15 ноября, и встретиться с гражданами Кореи.
На встрече Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в Пхеньяне лидеры двух корейских государств договорились, что КНДР уничтожит ракетный испытательный полигон, и если США будут выполнять свои обязательства, Пхеньян пойдет на полный демонтаж объектов ядерного центра в Йонбёне.