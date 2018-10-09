Южная Корея и США проведут переговоры по вопросам денуклеаризации

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн намерен в следующем месяце посетить США для обсуждения выполняемых КНДР обязательств по денуклеаризации и межкорейских мирных переговоров, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в министерстве.

Сообщается, что министр проведет встречу с американскими чиновниками в Вашингтоне 13-17 ноября.

"Детали расписания обсуждаются. Сейчас прилагаются все усилия для организации визита в середине ноября, однако все может измениться в зависимости от второго саммита США-КНДР и межкорейских событий", — говорится в сообщении.

Сообщается, что основной темой переговоров станет "содействие пониманию вопроса КНДР в политическом и частном секторе США". По информации агентства, в ходе визита министр также намерен посетить Корейский глобальный форум, который пройдет в городе 15 ноября, и встретиться с гражданами Кореи.

Двенадцатого июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Американский президент Дональд Трамп и председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации Корейского полуострова и прекращении вражды. Однако пока различия во мнениях сохраняются в том, кто должен сделать первый шаг и на какое расстояние.

На встрече Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в Пхеньяне лидеры двух корейских государств договорились, что КНДР уничтожит ракетный испытательный полигон, и если США будут выполнять свои обязательства, Пхеньян пойдет на полный демонтаж объектов ядерного центра в Йонбёне.