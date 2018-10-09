СМИ: в Лондоне считают, что Путин "хочет превратить Ливию в новую Сирию"

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Британские спецслужбы заявили премьеру Терезе Мэй, что Россия "хочет превратить Ливию в новую Сирию" и использовать свое присутствие там для влияния на Запад, пишет британская газета Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве. Глава международного комитета британского парламента Том Тагендхэт назвал эти сообщения "крайне тревожными" и потребовал от британского руководства ответить на угрозу.
Sun пишет, что "десятки офицеров российской военной разведки ГРУ и ее спецназа уже находятся в восточной Ливии, первоначально прибыв сюда для обучения и поддержания канала связи". Москва поддерживает главу Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара и "снабжает его войска тяжелой техникой", пишет издание.
Издание также пишет, не приводя оснований для таких утверждений и источников информации, что "в Ливии уже, как считается, размещены разрушительные российские противокорабельные ракеты "Калибр" и современные системы ПВО С-300".
"Если Москва захватит контроль над береговой линией страны, это может вызвать новую волну мигрантов, пересекающих Средиземное море", — пишет Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.
Глава международного комитета британского парламента потребовал от правительства реакции на "российскую угрозу".
"То, что Россия хочет открыть новый фронт против Запада в Ливии, крайне тревожно, но не должно удивлять. Они, без сомнения, попытаются использовать африканские маршруты миграции. Нам нужна скоординированная реакция правительства, потому что дестабилизация этой страны тесно связана с национальной безопасностью Великобритании", — заявил Тагендхэт.