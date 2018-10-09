Российские инспекторы посетят военный объект на Кипре

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские инспекторы посетят 9 октября объект вооруженных сил Кипра, сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Кипра. Посещение по оценке будет проводиться 9 октября 2018 года в течение одного дня", — сказал он.

Рыжков добавил, что такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Кипра в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).