Эксперт объяснил популярность российских С-400 у других стран

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские зенитные ракетные комплексы С-400 являются высокотехнологическим оружием, возможности которого привлекают другие страны, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на эксперта Стокгольмского института исследования проблем мира Симона Веземана.

По словам специалиста, С-400 являются одними из самых продвинутых систем ПВО в мире.

"РЛС и другая аппаратура наблюдения в С-400, как и их ракеты, действуют на обширной дистанции. Радары засекают цели на расстоянии 600 километров, а дальность полета ракет достигает 400 километров. Они (комплексы. — Прим. ред.) точные, им удается выслеживать сразу большое количество потенциальных целей, включая те, которые используют технологии "стелс", — сказал он.

Веземан добавил, что С-400 обладают высокой мобильностью. Они способны за несколько минут провернуть сразу три операции: развертывание, выстрел и перемещение в другое место.

Контракты о закупке российских зенитных ракетных комплексов уже подписали Китай, Индия и Турция. Переговоры о поставках этого оружия также ведут Саудовская Аравия и Индия.

Веземан отметил, что, несмотря на угрозы ухудшения отношений с США, эти страны все равно не отказываются от намерения купить российские системы. В частности, для Турции, по его мнению, С-400 стали своего рода "проектом гордости".

"То, что Турция не преклоняется перед США, показывает, что она сама себе хозяин и может бросать вызов США и НАТО", — заключил эксперт.

В США действует закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который был принят летом 2017 года. Он предусматривает введение санкций против российского оборонно-промышленного комплекса, а также против стран, которые закупают российские вооружения.