Финские инспекторы посетят объект Северного флота в Мурманской области

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Финские инспекторы с 9 по 11 октября посетят в рамках мер по укреплению доверия бригаду морской пехоты Северного флота в Мурманской области, сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"С 9 по 11 октября 2018 г. в рамках соглашения о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности между Российской Федерацией и Финляндией на территории Российской Федерации Финляндией будет проведено посещение по оценке военного объекта. Финской стороной в качестве объекта посещения определена 61-ю отдельную бригаду морской пехоты Северного флота, дислоцированная в поселке Спутник Мурманской области", — сказал он.

Рыжков добавил, что цель посещения — проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники этой бригады. Инспекторам будут представлены предусмотренный положениями Венского документа брифинг с информацией о бригаде, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружения и военной техники бригады.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).