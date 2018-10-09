Миллионам египтян грозит штраф за неявку на выборы

КАИР, 9 окт — РИА Новости. Национальная избирательная комиссия Египта завершает подготовку списков избирателей, не проголосовавших на выборах президента в марте этого года, для передачи этих списков в генеральную прокуратуру, сообщила газета "Аль-Ватан".
"Избирком обязан исполнять закон, штраф не является нововведением, он относится ко всем выборам", — сказал "Аль-Ватан" глава избиркома Лашин Ибрагим.
В то же время, издание указывает, что ранее до взыскания штрафов из-за неявки на выборы дело не доходило ввиду слишком большого числа нарушителей.
Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил в ходе голосования на выборах главы государства около 22 миллионов голосов избирателей, что составило 97% от общего числа проголосовавших.