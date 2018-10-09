Венесуэльский оппозиционер погиб после задержания спецслужбами

МЕХИКО, 9 окт – РИА Новости. Оппозиционный советник муниципалитета Либертадор в Венесуэле Фернандо Альбан погиб после задержания его сотрудниками Боливарианской службы разведки (SEBIN).

Гибель оппозиционера уже подтвердил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб. Как сообщает портал Nacional со ссылкой на Сааба, Альбан находился в здании SEBIN, когда попросился в туалет. По дороге он якобы покончил с собой.

Генпрокурор сообщил, что власти начали расследование обстоятельств гибели оппозиционера, задержанного в минувшую пятницу в аэропорту Каракаса.

Как сообщает канал NTN24, Альбан был задержан после своего возвращения из Нью-Йорка. Его подозревали в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро в августе этого года, терроризме и измене родине.