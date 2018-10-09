Венесуэльский оппозиционер погиб после задержания спецслужбами

МЕХИКО, 9 окт – РИА Новости. Оппозиционный советник муниципалитета Либертадор в Венесуэле Фернандо Альбан погиб после задержания его сотрудниками Боливарианской службы разведки (SEBIN).Nacional со ссылкой на Сааба, Альбан находился в здании SEBIN, когда попросился в туалет. По дороге он якобы покончил с собой.
Генпрокурор сообщил, что власти начали расследование обстоятельств гибели оппозиционера, задержанного в минувшую пятницу в аэропорту Каракаса.
Как сообщает канал NTN24, Альбан был задержан после своего возвращения из Нью-Йорка. Его подозревали в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро в августе этого года, терроризме и измене родине.