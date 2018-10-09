Власти Алабамы ввели чрезвычайное положение в связи с ураганом "Майкл"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Губернатор американского штата Алабама Кей Айви объявила о введении режима ЧП в связи с приближением урагана "Майкл".

"Я объявила чрезвычайное положение в связи с ожидающимися масштабными прекращениями подачи электроэнергии и разрушениями, вызванными порывистым ветром и проливными дождями из-за урагана "Майкл", — написала Айви в Twitter

В свою очередь губернатор Флориды Рик Скотт объявил эвакуацию в ряде округов штата, призвав жителей следить за оповещениями Центра по управлению чрезвычайными ситуациями и эвакуироваться при соответствующих указаниях. По данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), ураган "Майкл" сейчас находится примерно в 400 километрах от южной части Флориды.

Ранее сообщалось, что ураган "Майкл" находится в 200 километрах от мексиканского курортного города Канкун. Скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час с порывами до 150 километров в час. Метеорологи ожидают, что ураган усилится.