Аргентинский суд решил продолжить расследование в отношении экс-президента

МЕХИКО, 9 окт – РИА Новости. Суд в Аргентине в понедельник принял решение продолжить расследование дела против экс-президента Кристины Киршнер и ее родных, подозреваемых в отмывании денег.

В мае Киршнер уже предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur.

Как сообщает портал Nacion, суд посчитал, что есть основания для продолжения дела против самой Киршнер и двух ее детей – Масимо и Флоренсии. Их подозревают в отмывании денег, полученных от завышения цен при проведении государственных работ в 2007-2015 годах через предпринимателя Ласаро Баеса.

Средства якобы направлялись на счета отелей, принадлежащих семье Киршнер.