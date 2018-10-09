Новоизбранный лидер БиГ намерен добиваться признания Крыма российским

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Один из трех новоизбранных лидеров Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что намерен добиваться в Сараево признания Крыма частью России.

Додик, известный пророссийской и антинатовской позицией, побеждает в борьбе за кресло в президиуме (коллективный глава государства из трех человек, по одному от сербов, хорватов и бошняков) от сербов.

Отвечая на вопрос газеты "Известия" о том, намерен ли он после выборов поднять вопрос о признании Крыма частью России на уровне Боснии и Герцеговины, Додик сказал: "Конечно, я выдвину такую инициативу и намерен добиться признания статуса Крыма на уровне Боснии и Герцеговины".

"Ведь воссоединение полуострова с Россией произошло в результате легитимного референдума, который соответствовал Уставу ООН. Это был демократический процесс, во время которого жители полуострова высказали свою позицию", — подчеркнул он.

Додик также заявил, что Крым исторически принадлежал России и был ее составной частью. По его мнению, парадоксально, что Запад, который всегда активно боролся с коммунизмом, сейчас признает административное решение бывшего лидера СССР Никиты Хрущева. "Я лично чрезвычайно заинтересован в посещении полуострова, особенно теперь, когда он стал частью России, и намерен посетить Крым, как только появится возможность", — добавил Додик.

При этом он дал понять, что не опасается давления со стороны Киева в этом вопросе. "На кого Украина может давить? Несколько раз звучала реакция украинского посла, но я даже не помню, в какой форме", — сказал он.

"Украине сейчас надо решить внутриполитические проблемы и определиться со своей внешней политикой — понять, что генерируемая Западом позиция Киева оказала на страну негативный и пагубный эффект. Стране необходимо приступить к нормализации отношений с Россией. В данной ситуации речь идет скорее о давлении со стороны западных стран. И такое часто происходило", — сказал Додик.

"Поймите, это всё — большая геостратегическая игра. События в Крыму происходили в более демократичной атмосфере, нежели отторжение Косово от Сербии. Несмотря на это, США и большинство их союзников признают независимость Косово", — заключил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. В Москве не раз указывали на то, что жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".