Новоизбранный лидер БиГ намерен добиваться признания Крыма российским

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Один из трех новоизбранных лидеров Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что намерен добиваться в Сараево признания Крыма частью России.
Отвечая на вопрос газеты "Известия" о том, намерен ли он после выборов поднять вопрос о признании Крыма частью России на уровне Боснии и Герцеговины, Додик сказал: "Конечно, я выдвину такую инициативу и намерен добиться признания статуса Крыма на уровне Боснии и Герцеговины".
"Ведь воссоединение полуострова с Россией произошло в результате легитимного референдума, который соответствовал Уставу ООН. Это был демократический процесс, во время которого жители полуострова высказали свою позицию", — подчеркнул он.
При этом он дал понять, что не опасается давления со стороны Киева в этом вопросе. "На кого Украина может давить? Несколько раз звучала реакция украинского посла, но я даже не помню, в какой форме", — сказал он.
"Украине сейчас надо решить внутриполитические проблемы и определиться со своей внешней политикой — понять, что генерируемая Западом позиция Киева оказала на страну негативный и пагубный эффект. Стране необходимо приступить к нормализации отношений с Россией. В данной ситуации речь идет скорее о давлении со стороны западных стран. И такое часто происходило", — сказал Додик.
Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. В Москве не раз указывали на то, что жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".