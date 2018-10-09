В Болгарии изнасиловали и убили журналистку

Шестого октября в городе Русе на севере Болгарии была убита ведущая регионального телеканала TVN Виктория Маринова, женщине было тридцать лет.
По словам прокурора Русе Георги Георгиева, правоохранители рассматривают все версии убийства. В настоящий момент следствие не назвало ни одного подозреваемого, несмотря за значительное количество образцов ДНК преступника.
Полиция намерена осмотреть пациентов психиатрической больницы, расположенной неподалеку от места обнаружения тела, а также местный криминальный контингент.
Реакция общественности
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что глубоко опечален и потрясен в связи с произошедшей в Болгарии трагедией.
Дезир также призвал привлечь виновных к ответственности и выяснить, связано ли убийство с профессиональной деятельностью Мариновой. Он отметил тенденцию увеличения числа нападений на женщин-журналистов, напомнив, что безопасность сотрудников СМИ является делом первостепенной важности.
Комментируя инцидент, в Европейской и Международной федерациях журналистов напомнили, что Маринова стала четвертым журналистом, убитым в Евросоюзе за последний год. До нее были убиты Ким Уолл в Дании, Дафни Галиции на Мальте и Яна Куциака в Словакии.