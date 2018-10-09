В Болгарии изнасиловали и убили журналистку

Шестого октября в городе Русе на севере Болгарии была убита ведущая регионального телеканала TVN Виктория Маринова, женщине было тридцать лет.

Эксперты полагают, что ее изнасиловали, а затем задушили. Следствие связывает расправу над журналисткой с ее расследовательской работой. Перед смертью Маринова занималась делом о хищении средств фондов Европейского союза.

По словам прокурора Русе Георги Георгиева, правоохранители рассматривают все версии убийства. В настоящий момент следствие не назвало ни одного подозреваемого, несмотря за значительное количество образцов ДНК преступника.

Полиция намерена осмотреть пациентов психиатрической больницы, расположенной неподалеку от места обнаружения тела, а также местный криминальный контингент.

Реакция общественности

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что глубоко опечален и потрясен в связи с произошедшей в Болгарии трагедией.

"Я буду внимательно следить за расследованием", — заявил он.

Дезир также призвал привлечь виновных к ответственности и выяснить, связано ли убийство с профессиональной деятельностью Мариновой. Он отметил тенденцию увеличения числа нападений на женщин-журналистов, напомнив, что безопасность сотрудников СМИ является делом первостепенной важности.

Комментируя инцидент, в Европейской и Международной федерациях журналистов напомнили, что Маринова стала четвертым журналистом, убитым в Евросоюзе за последний год. До нее были убиты Ким Уолл в Дании, Дафни Галиции на Мальте и Яна Куциака в Словакии.