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Киев боится "крымского сценария" в Закарпатье. Для этого есть основания

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© Фото : организация "Национальный корпус"Националисты митингуют у здания министерства иностранных дел Украины с требованием выслать из страны консула Венгрии. 26 сентября 2018Националисты митингуют у здания министерства иностранных дел Украины с требованием выслать из страны консула Венгрии. 26 сентября 2018
© Фото : организация "Национальный корпус"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. Киевские политики обвиняют Будапешт в "гуманитарной агрессии", уверяя, что дела на западе Украины вот-вот пойдут по "крымскому сценарию". Венгерский консул в городе Берегово уже объявлен персона нон грата. Именно он на скандальном видеоролике поздравлял бокалом шампанского жителей Закарпатья с получением гражданства Венгрии.

Бокал с шампанским

Натянутые отношения Будапешта и Киева еще больше испортились после того, как в Сети появился ролик из консульства Венгрии в Берегово. На записи люди, которым только что вручили документы, присягают на верность соседнему государству. Консул Матяш Силади и новые граждане Венгрии чокаются бокалами с шампанским. При этом их просят не сообщать о полученных паспортах украинским властям.

Все это вместе — клятва на верность, условие сохранить в тайне второе гражданство и праздник по этому случаю — крайне возмутило "патриотическую общественность". На это раз не остался в стороне и МИД Украины, хотя о раздаче паспортов сообщалось и раньше. 

После публикации записи консулу Силади предложили покинуть территорию Украины в течение 72 часов. Киев потребовал, чтобы представители Венгрии "перестали нарушать украинские законы". Будапешт ответил симметрично, упрекнув Киев в мадьярофобии. И связана она, считают венгры, с предвыборной президентской кампанией.

"Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной", — откликнулся министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, соседи должны осознавать, что, раздавая гражданство этническим венграм Украины, они тем самым создают для них потенциальные проблемы. Этот вопрос выходит далеко за пределы украинско-венгерских отношений, полагают в Киеве.

Новый враг

"Как раз реакция Киева надумана и необоснованна, — уверен венгерский политолог Габор Штир. — Многие в украинской элите имеют паспорта и гражданства других стран, не афишируя это. Венгрия и ранее предоставляла гражданство жителям Закарпатья, это продолжается несколько лет, но такую реакцию демонстрируют именно сейчас". По его мнению, так происходит потому, что Киеву требуется "еще немножко раздуть националистические настроения, а лозунг "Русские — враги" уже не работает. "Теперь вот есть новый враг в лице Венгрии", — замечает Штир.

Город Берегово. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / /
Украина и Венгрия выдворяют консулов из-за скандала с выдачей паспортов

Вопреки алармистским заявлениям политиков в Киеве Венгрия не претендует на Закарпатье, продолжает эксперт. "Там всего несколько районов, населенных венграми. Будапешт, кстати, помогает не только венграм, поддерживает людей материально, в гуманитарной сфере. Неужели кто-то считает, что Венгрия будет силой забирать эти земли? Это смешно, мы в ЕС и НАТО. Военный путь исключен. Но Киеву выгодно говорить о сепаратизме", — подчеркивает политолог.

Венгр Дьердь из Берегово также не сомневается в том, что из закарпатских венгров лепят образ врага сознательно. "В Закарпатье две венгерские партии, ни одна из них не поднимала вопрос об отделении от Украины. А за высказываниями украинских политиков лучше не следить. В Киеве такая чехарда, одни других свергают. Тот, кто боролся с сепаратизмом, сам оказывается сепаратистом. Сегодня националисты, может, и герои-патриоты, а завтра — враги народа и предатели. Как будто в 1937-м. Не разберешься тут", — комментирует он РИА Новости.

© AFP 2018 / Sergiy GudakФлаги Венгрии, Украины и Евросоюза в украинском городе Берегово, где проживают закарпатские венгры
© AFP 2018 / Sergiy Gudak
Флаги Венгрии, Украины и Евросоюза в украинском городе Берегово, где проживают закарпатские венгры

"Усмирите буйных"

"Нам всем тут ментально ближе украинцы, они самые близкие нам люди. Но надо только усмирить несколько десятков буйных, которые ходят и скандируют: "Мадьяров на ножи! Русских расстрелять! Чемодан, вокзал, Россия!" Не думаю, что наше население массово хочет в Венгрию", — рассуждает в разговоре с РИА Новости Иван Данацко, общественный активист из Закарпатья.

МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Доме приемов МИД России. 3 октября 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Россия и Венгрия обеспокоены линией Киева на украинизацию, заявил Лавров

Он видит в происходящем еще и отзвук обычной зависти: "На Украине много заробитчан — тех, кто уезжает сшибить копейку за границу. А у этнических венгров тут преимущество. Паспорт страны ЕС позволяет работать в Европе легально и получать высокую зарплату. Местные венгры в целом селяне, для них паспорт — средство выживания в сложной экономической ситуации. А соседу завидно. Он и набирает сразу СБУ: "Тревога! Мой сосед — сепаратист, ловите его!"

С тем, что серьезных сепаратистских настроений в Закарпатье до Майдана не было, солидарен и Михаил Тяско, лидер русинов на западе Украины. Истерия по этому поводу поднята для мобилизации "патриотического" электората. "Но все может закончиться для Украины плачевно, они разбудили спящий уже много десятков лет вопрос территорий и подтолкнули Венгрию к действиям. Киев сам открыл ящик Пандоры", — добавляет он.

Давняя история

Закарпатье оказалось в составе Украины после Второй мировой войны. До этого регион был под властью Австро-Венгрии и Чехословакии. В 1991 году на волне самоопределения здесь провели собственный референдум — о признании автономным краем. Под давлением Леонида Кравчука — тогда председателя Верховной рады Украины — термин "автономия" в бюллетенях для голосования заменили на "самоуправляемая территория". За особые права высказалась большая часть населения. Но вопрос о признании итогов референдума в Киеве замяли — сделали вид, что ничего не было. Обращения области с просьбой внести изменения в конституцию страны проигнорировали. Но о том, что многие жители Закарпатья помнят о давно исчезнувших границах, в Киеве не забывали никогда.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Венгрия заблокировала встречу глав Минобороны Украина-НАТО, заявили в Киеве

О закарпатском "сепаратизме" и мятежных венграх украинские политики говорили еще в начале 2010-х, когда у власти была Партия регионов. Тревогу по поводу настроений мадьяр поднял глава фракции "регионалов" в Раде Александр Ефремов. По иронии судьбы сейчас его самого судят по обвинению в сепаратизме.

Шесть лет назад венгерский посол в Киеве Михай Байер подтверждал, что консульства его страны выдают паспорта этническим венграм, но статистику разглашать отказался. "Это защита персональных данных, и правительство не имеет права их обнародовать", — пояснил дипломат.

Националисты митингуют у здания министерства иностранных дел Украины с требованием выслать из страны консула Венгрии. 26 сентября 2018
© Фото : организация "Национальный корпус"
Политолог: Киев попытается дискредитировать Будапешт

Словом, история с венгерскими паспортами длится уже несколько лет. Не было разве что предвыборного ажиотажа и ролика, на котором консул поздравляет новых граждан с бокалом шампанского в руке.

"И розни у нас никакой не было. Испокон веков все народы в Закарпатье жили мирно", — говорит РИА Новости один из лидеров венгерской общины Закарпатья. Он просит не называть его имя и произносит только безопасные и проверенные лозунги. "Нет у венгров Закарпатья сепаратистских настроений и не было. Будапешт нам помогает, но Венгрия для нас культурная родина, не больше", — уверяет он. На вопрос, надеется ли он на окончание шумихи вокруг венгерского сепаратизма после выборов в 2019-м, собеседник отвечает со вздохом: "На Бога я только надеюсь. Простому человеку не угадать, чего они (политики. — Прим. ред.) там наверху еще придумают".     

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