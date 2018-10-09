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Пентагон ищет новые карты Европы. Для переброски войск на Восток

(обновлено: 08:04 09.10.2018)
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Владимир Ардаев
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие армии США на открытии многонациональных учений Rapid Trident-2018 на Яворовском полигоне во Львовской областиВоеннослужащие армии США на открытии многонациональных учений Rapid Trident-2018 на Яворовском полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости.

Военное ведомство США подбирает подрядчиков, которые предоставят подробную картографическую информацию о большинстве европейских стран, и готово выложить за это 50 миллионов долларов. Зачем Пентагону понадобились детальные схемы местности, дорог, населенных пунктов, подземных коммуникаций в Европе — разбиралось РИА Новости.

Дайте карт, и побольше!

Американских военных интересует все. Аэрокосмические фотограммы, стереомакеты, геодезические карты, схемы землепользования и подземных коммуникаций, в том числе коммунальных сетей, топографические данные, контрольно-измерительные и кадастровые съемки — как на электронных, так и бумажных носителях. А также доступ к существующим картографическим базам данных. Зона интереса — 31 европейская страна, причем в списке нет Белоруссии, Молдавии и России, зато есть Украина и Грузия.

Конкурсное предложение размещено на сайте госзаказов США. Заказчиком выступает европейское подразделение Объединенного инженерного корпуса армии США (USACE). Срок действия предполагаемого контракта — пять лет, общая стоимость — 50 миллионов долларов.

Цель, с которой Пентагон готов потратить столь внушительную сумму на приобретение огромного количества самых разнообразных карт Европы, в документе не уточняется. Сказано лишь, что полученные материалы будут использоваться "для предварительного планирования".

Страх застрять в пробках

Публикация этого конкурсного объявления говорит о том, что Соединенные Штаты решили всерьез взяться за модернизацию коммуникационной инфраструктуры Европы, плохо приспособленной для быстрого перемещения войск, утверждает вице-президент Международного общественного фонда "Экспериментальный творческий центр" Юрий Бялый.

Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
© AFP 2018 / ANP/Robin van Lonkhuijsen
Непроходимый альянс. Европа стала тесновата для техники НАТО

"Первичные исследования инженерных служб Пентагона и НАТО показали, что в случае необходимости оперативно перебросить войска на Восток не получится — не те дороги, не те мосты, не те порты и аэродромы. Брюссель и Вашингтон требуют от европейских правительств заняться переоборудованием транспортной инфраструктуры, но, видимо, не очень на них надеются. Вот Пентагон и решил взять быка за рога и для начала оценить масштаб проблемы", — говорит эксперт.

© AP Photo / Lukasz SzelemejТехника НАТО прибывает в порт Польши
© AP Photo / Lukasz Szelemej
Техника НАТО прибывает в порт Польши

Осенью 2017-го в прессу просочился секретный доклад Североатлантического альянса о серьезных трудностях с логистикой, не позволяющих оперативно отреагировать на нападение с Востока. "После окончания холодной войны атрофировалась способность НАТО осуществлять быстрое логистическое усиление на существенно увеличившейся территории", — отмечалось в документе.

Европейская транспортная инфраструктура не приспособлена для быстрого перемещения войск и техники. Ситуация усугубляется бюрократией в самой НАТО.

В июне The Washington Post опубликовала большую статью, начинавшуюся так: "Американские генералы обеспокоены — если им придется противостоять России, то самые мощные в мире войска могут застрять в пробках". Приводился пример: подразделения армии США, возвращавшиеся в Германию с учений в Грузии, вместо двух запланированных недель ждали свои бронемашины четыре месяца — столько времени заняла их переброска. На румынско-венгерской границе всю технику пришлось по новой крепить на железнодорожных платформах — венгерским пограничникам показалось, что она недостаточно надежно зафиксирована. Потом из-за отлучки одного из инспекторов литерный состав не вписался в созданное для него окно в расписании и вынужден был тащиться по всей Германии, пропуская пассажирские и грузовые поезда.

Эх, дороги…

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Колесо загонит белку. В НАТО и ЕС. Европа утратила чувство перспективы
Европейские коммуникации для оперативной переброски войск в принципе не предназначены, и их модернизация потребует очень много времени и денег. Тем не менее можно не сомневаться, что НАТО и прежде всего главный спонсор альянса — США — эту задачу решат. Так оценивает ситуацию генерал-лейтенант в отставке, председатель Совета ветеранов Инженерных войск Николай Топилин.

Самое слабое место в транспортной инфраструктуре Европы, по его словам, — это мосты и туннели, не рассчитанные на тяжелую военную технику и не соответствующие нужным габаритам. Необходимо их укреплять или перестраивать. Железнодорожная сеть развита намного слабее российской. Многие аэропорты — даже международные — не располагают взлетно-посадочными полосами, подходящими для военных самолетов. Та же история с морскими портами — они не предназначены для захода крупнотоннажных военных кораблей с большой осадкой — дно надо углублять, причалы укреплять.

Легендарные европейские автодороги, даже знаменитые немецкие автобаны, построенные еще при Гитлере, для военных целей тоже не всегда годятся. Они многослойные, очень надежные и долговечные, но по ним не может передвигаться гусеничная техника. Чтобы дорога не разрушалась, на гусеницы танков и бронемашин приходится надевать специальные резиновые накладки.

Советское наследие

Больше всего проблем, конечно же, на Востоке — в бывших "странах народной демократии" и постсоветских государствах. В Польше большие трудности с мостами и тоннелями, а также аэродромами. В государствах Балтии у железных дорог ширина колеи российского стандарта. Приходящим с Запада вагонам надо менять колесные тележки, и о быстрой переброске войск и техники не может быть и речи.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие армии США фотографируются у украинского бронетранспортера БТР-3 на открытии многонациональных учений Rapid Trident-2018 на Яворовском полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие армии США фотографируются у украинского бронетранспортера БТР-3 на открытии многонациональных учений Rapid Trident-2018 на Яворовском полигоне во Львовской области

Литве, Латвии, Эстонии, возможно также Грузии и Украине предстоит полная замена всего железнодорожного полотна, а это колоссальная работа.

Автодороги в этих странах зачастую настолько узкие и необустроенные, что один перевернувшийся грузовик способен остановить все передвижение войск. На учениях с применением боевых симуляторов генералы НАТО доигрались до того, что Прибалтику практически мгновенно захватили российские вооруженные силы.

Истребитель Eurofighter Typhoon
© Фото : Bundesheer/Markus Zinner
Военный эксперт: Восточная Европа для НАТО – "что-то вроде полигона"

"Основная стратегическая проблема Европы в том, что все коммуникационные сети там развивались хаотично, в зависимости от потребностей коммерческой логистики, но без учета оборонных интересов. Тогда как в России строительство любого транспортного объекта, который может иметь оперативно-тактическое значение, традиционно ведется с соблюдением норм, предписанных военными. Мосты и туннели обладают строго определенными характеристиками, пути сообщения могут использоваться как фронтальные или рапидные дороги", — поясняет Николай Топилин.

Модернизация коммуникационной инфраструктуры Европы, на которую нацелились Пентагон и НАТО, на языке военных называется инженерной подготовкой театра военных действий, уточняет генерал. По его оценке, соответствующие расходы могут измеряться сотнями миллиардов долларов.

Втягивают в гонку

Вряд ли речь идет о подготовке к реальной войне — скорее, это очередная попытка навязать России гонку вооружений, считает Юрий Бялый. Москву втягивают в этот сверхзатратный процесс с риском нанести ущерб собственной экономике. 

"Об этом не раз говорили американские политики — прежде всего сенатские "ястребы". Им не дает покоя в чем-то успешный опыт развала СССР, в отношении которого год от года применялась та же тактика", — уточняет Юрий Бялый.

Гонка вооружений — процесс обоюдоострый, напоминает Николай Топилин. Потенциальный противник начнет усиленно вооружаться, только если угроза для него действительно серьезная. Поэтому приготовления к войне, которые НАТО и США затеяли в Европе, самые настоящие. А любое ружье рано или поздно может выстрелить.

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