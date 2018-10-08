У берегов Испании за три дня обнаружили почти две тысячи мигрантов

МАДРИД, 8 окт – РИА Новости. Более 1,8 тысячи мигрантов обнаружили спасатели у берегов Испании за прошедшие трое суток, сообщает испанская служба спасения на море.

Только за понедельник были найдены восемь лодок (на борту находились 357 мигрантов) в Гибралтарском проливе, шесть лодок (303 человека) в море Альборан и еще одна лодка (31 человек) около канарского острова Фуэртевентура.

За субботу и воскресенье спасатели обнаружили у берегов Испании – в Гибралтарском проливе и в море Альборан – 30 лодок, в которых находились 1181 человек.

Таким образом, за три дня у испанских берегов были обнаружены 1872 нелегальных мигранта.

Миграционный поток в Испанию в 2018 году резко увеличился. В начале года через Средиземное море в страну попали 38 451 мигрант (данные на третье октября) — больше, чем за предыдущие три года вместе, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. Всего в страны Европы через Средиземное море с начала года проникли 84,3 тысячи человек, 1,78 тысячи погибли (из них 398 на пути в Испанию).