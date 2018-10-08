В Венесуэле заявили, что накопленная инфляция в стране составила 115824,2%

МЕХИКО, 8 окт – РИА Новости. Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман сообщил в понедельник, что накопленная в стране инфляция за год составила почти 116 тысяч процентов.

"Сообщаем цифры комиссии по финансам за сентябрь: 233,3% месячной инфляции, 115824,2% – накопленной, проектировка на конец 2018 года – 1030281%. Без всякого сомнения, меры (правительства) провалились и углубили кризис. Режим производит лишь голод и нищету", – написал Гусман в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что считает возможным достижение Венесуэлой уровня инфляции по итогам года в 1 миллион процентов. Официально власти Венесуэлы перестали сообщать об уровне инфляции в 2015 году.