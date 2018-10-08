Трамп рассказал о "хорошем разговоре" с замгенпрокурора США

ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "хороший разговор" с заместителем американского генпрокурора Родом Розенстайном.

"У нас был хороший разговор", — сказал Трамп, выступая на съезде Международной ассоциации шефов полиции в Орландо (Флорида). Его выступление транслировали местные телеканалы.

Он подтвердил, что Розенстайн прибыл во Флориду вместе с ним. Ранее в понедельник сам Трамп, а затем и его представители заверили, что отставка Розенстайна, которую СМИ прогнозировали ранее, не планируется.

В конце сентября газета New York Times опубликовала статью о том, что первый заместитель генпрокурора — главы минюста США Род Розенстайн предлагал весной 2017 года отстранить президента Дональда Трампа от власти с помощью скрытой записи его слов и 25-й поправки к конституции США о недееспособности главы государства.

Позднее появились сообщения, что Розенстайн может уйти в отставку или будет уволен. Белый дом дал понять, что Розенстайн не ушел в отставку и не был уволен, он ведет переговоры с Трампом.

Кроме того, именно Розенстайн заявил, что минюст США выдвинул обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах Минюста нет.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.