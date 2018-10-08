Нетаньяху назвал темы переговоров с Путиным

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что на планируемой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным собирается говорить о международном признании израильского контроля над Голанскими высотами, военном присутствии Ирана в соседней Сирии и решимости еврейского государства противостоять этой угрозе.

О намерении встретиться с Путиным на фоне трений, возникших из-за гибели в Сирии самолета-разведчика ВКС РФ Ил-20, Нетаньяху объявил на воскресном заседании правительства. В Кремле не исключили такой возможности, но дали понять, что дата саммита еще не согласована.

Темы, которые он собирается поднимать на встрече с российским лидером, Нетаньяху перечислил в ходе поездки на Голанские высоты — горное плато, отбитое Израилем у Сирии в 1967 году и позднее аннексированное в одностороннем порядке.

"Израиль на Голанских высотах — это факт, который мировое сообщество должно признать. Насколько это зависит от меня, Голаны навсегда останутся под израильским суверенитетом, потому что в противном случае мы получим Иран и "Хезболлах" на берегах озера Кинерет", — сказал глава кабинета.

Он вновь обвинил Иран и его союзников в стремлении развернуть группировку сил в Сирии, которая бы действовала против контролируемых Израилем Голанских высот. "Мы продолжим решительно действовать против попыток Ирана открыть новый фронт против нас на Голанах, а в Сирии мы будем препятствовать любым попыткам переправить смертоносное оружие "Хезболлах", — пообещал Нетаньяху.

"Я намерен обсудить эти вопросы с президентом Путиным, с которым мы вскоре встретимся. Я договорился с президентом Путиным о важной координации в сфере безопасности между Армией обороны Израиля и российскими военными. И, конечно, вместе мы развиваем добрые отношения между Россией и Израилем", — сказал он.

Нетаньяху добавил, что знает Путина как человека, который понимает его приверженность безопасности Израиля и значение, придаваемое израильтянами Голанским высотам.