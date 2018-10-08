Парламент ЛНР принял Гражданский кодекс

ЛУГАНСК, 8 окт — РИА Новости. Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики приняли Гражданский кодекс, сообщили в пресс-службе парламента ЛНР.

"Депутаты Народного совета сегодня в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли Гражданский кодекс Луганской народной республики", — сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что проект Гражданского кодекса ЛНР разработан на основе Гражданского кодекса Российской Федерации, но "с учетом особенностей общественных и экономических отношений", сложившихся в республике.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.