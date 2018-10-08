РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Пашинян подписал меморандум о досрочных выборах в декабре

13334
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фотоПремьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал в понедельник с Гагиком Царукяном — лидером партии "Процветающая Армения", у которой вторая по величине фракция в парламенте, меморандум о проведении в декабре досрочных парламентских выборов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Пашинян пообещал уйти в отставку после увольнения ряда министров
У Республиканской партии в парламенте 50 мандатов, у Царукяна с Пашиняном — 40. Фракция "Дашнакцутюн", у которой семь мест в парламенте, пока окончательно не определилась по поводу досрочных выборов в декабре, однако уже призывала не спешить с их проведением.

Пашинян рассчитывает провести досрочные парламентские выборы в декабре. Оппозиция, прежде всего бывшая правящая Республиканская партия, у которой сохранилось большинство в парламенте, выступает против этого и считает, что выборы должны пройти весной 2019 года в связи в необходимостью, в частности, реформировать избирательный кодекс, обеспечить присутствие наблюдателей, позволить политическим силам подготовиться.

"Только что подписал с председателем партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном меморандум о проведении в декабре 2018 года досрочных парламентских выборов", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Военнослужащий во время учений в Армении. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
В Армении начались совместные с Россией военные учения
Согласно меморандуму, опубликованному пресс-службой правительства, при отставке Пашиняна фракция обязуется не выдвигать своего кандидата в премьеры и не поддерживать другого кандидата.

Очередной политический кризис в Армении разразился из-за намерения пришедшего к власти по итогам акций протестов Пашиняна провести досрочные парламентские выборы. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера. Однако бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, и еще ряд партий приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент. Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также уволил ряд министров — членов партий, поддержавших этот законопроект.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В Армении подтвердили задержание владельца "Второго армянского телеканала"
Пашинян поручил уволить министров, которые проголосовали за поправки. Увольнение министров, а также губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", фактически приведет к монополизации всей власти в стране Пашиняном. В свою очередь, вице-спикер армянского парламента, член бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что принятие поправок не нацелено на создание препятствий на пути досрочных парламентских выборов, оно направлено на обеспечение нормальной работы Национального собрания.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
v.p.neznamov
Так будут последние первыми, и первые последними... События в Армении - еще одно подтверждение непреложной исторической истины, что цель любой революции или государственного переворота - приватизация распоряжения общественными ресурсами под теми или иными лозунгами пассионарной группой людей, осознающих себя маргиналами.
21:01
08.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена