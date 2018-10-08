В результате взрыва на НПЗ в Канаде несколько сотрудников получили ранения

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Несколько сотрудников получили ранения в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе на востоке Канады, сообщила компания-владелец Irving Oil.

Ранее сообщалось, что на НПЗ в Сент-Джоне (провинция Нью-Брансуик) прогремел взрыв, ставший причиной пожара. Сама компания подтвердила, что на заводе произошел "крупный инцидент".

"Никто из постоянных и внештатных сотрудников завода не пропал без вести. Несколько контрактников получили не угрожающие жизни ранения", — сообщила компания в Twitter.

Компания пообещала предоставить дополнительную информацию по мере развития ситуации.